Cosa si ascoltava sulle spiagge italiane negli anni 70?

Voglia di mare dei Romans

Fu proprio con questo pezzo che i Romans raggiunsero il grande successo tanto sperato partecipando anche a Un disco per l'estate nell'edizione del 1972 (l'anno prima avrebbero già dovuto partecipare on la loro Sole sole mare mare ma, alla fine, la loro partecipazione sfumò). Dopo Un disco per l'estate, Voglia di mare si piazzò ai primi posti in classifica per diverso tempo, diventando una delle canzoni più vendute non solo dell'estate ma dell'anno intero.