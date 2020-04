Coronavirus: Zucchero parteciperà al “One World: Together at Home” di Lady Gaga

Zucchero parteciperà al “One World: Together at Home”, il concerto benefico organizzato da Lady Gaga per raccogliere fondi per il Coronavirus.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del One World: Together at Home, il concerto benefico virtuale organizzato da Lady Gaga che verrà trasmesso su più reti televisive e digitali in tutto il mondo il prossimo 18 aprile. La lista degli ospiti si allunga giorno per giorno, e non mancano quelli italiani. Fin da subito era stata annunciata la partecipazione di Andrea Bocelli e oggi è stato aggiunto il nome di un altro “mostro sacro” della musica italiana: Zucchero.

All'evento parteciperanno anche altri nomi internazionali: Adam Lambert, Alicia Keys, Annie Lennox, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Céline Dion, Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder (Pearl Jam), Elton John, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Stevie Wonder, sono solo alcuni dei partecipanti di una lista veramente lunghissima e mai vista prima, che potete trovare completa qui.

L'evento si preannuncia una vera e propria rarità. Mai nella storia della musica si sono riuniti “da remoto” così tanti artisti internazionali con un fine comune, ovvero la raccolta fondi per il Coronavirus. Il fatto che siano presenti artisti provenienti dal nostro paese non può che renderci fieri.

L’orario di inizio dell'evento è segnato per le 20:00 (ora di New York), ovvero le 2:00 del mattino del 19 aprile in Italia. Ma non vi preoccupate, l’evento sarà comunque disponibile in streaming il giorno seguente.