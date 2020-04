Accade oggi: 35 anni fa il primo gruppo europeo si esibiva in Cina

Era il 1985 e il primo gruppo europeo riusciva a esibirsi in Cina. Sapete di quale formazione stiamo parlando?

Non sempre i rapporti di artisti occidentali con l'Oriente possono essere definiti semplici. Molti artisti di grandissimo successo nel mondo occidentale sono pressoché sconosciuti nei paesi orientali e viceversa. Questo, probabilmente, avviene per via di riferimenti culturali diversi, che si tramutano in gusti musicali opposti. In alcuni casi, purtroppo interviene anche la censura che vige in alcuni di questi stati.

A questo proposito di questo, gli Wham! detengono un primato: nel 1985, quando già iniziavano a essere considerato gli astri nascenti della scena pop internazionale, gli Wham! intrapresero un tour con tappe in tutto il mondo. Il tour toccò anche la Cina dove gli artisti rimasero per circa 10 giorni. Si trattava di qualcosa di straordinario all'epoca visto che nessun gruppo pop occidentale si era mai recato in Cina per promuovere la propria musica.

In realtà, il viaggio era stato organizzato dal manager degli Wham!, Simon Napier-Bell, come una sorta di campagna pubblicitaria studiata ad arte per promuovere la figura della band sia in Europa che al di fuori del vecchio continente. Si sapeva, effettivamente, che un gesto simile avrebbe attirato l'attenzione di media provenienti da ogni parte del mondo. E così fu.