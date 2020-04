Lutto nella musica: è morto Christophe, il cantautore francese di “Aline”

Aveva 74 anni Christophe, il cantautore francese di “Aline”. Ad annunciare la sua scomparsa la famiglia.

Il cantautore francese Christophe, voce di successi come Aline, Les marionnettes, Excusez-moi, Monsieur le professeur e Les Mots Bleus, è morto a Brest, in Francia, all'età di 74 anni. La causa della morte sarebbero alcune malattie polmonari, così ha confermato la moglie, Véronique Bevilacqua. La donna non ha menzionato il Coronavirus, nonostante il giornale francese «Le Parisienne» l'avesse subito indicato come causa del decesso.

Daniel Bevilacqua, questo il vero nome del cantautore, era stato ricoverato in terapia intensiva a Parigi lo scorso 26 marzo, per poi essere trasferito a Brest, dove è avvenuta la morte.

La carriera musicale di Christophe ebbe inizio negli anni 50 e 60, influenzata da grandi nomi del cantautorato francese, come Édith Piaf, Gilbert Bécaud e Georges Brassens. Ma è il 1965 l'anno della svolta: la sua canzone Aline si piazza ai primi posti delle classifiche europee, e viene poi incisa da lui stesso in varie lingue, tra cui l'italiano. Stessa sorte spetterà ad altri brani del cantautore.