UN BIGLIETTO DEL TRAM: l’album di protesta degli Stormy Six

Tra il 1975 e il 1976 un canto di protesta si leva nelle scuole, nelle fabbriche occupate e nelle Feste dell'Unità: il canto del quarto album degli Stormy Six.

Gli Stormy Six nascono a Milano nel 1965, fondati da Giovanni Fabbri con Alberto e Giorgio Santagostino, Maurizio Cesana, Mario Geronazzo e Maurizio Masla, già dall'anno successivo sostituiti da Franco Fabbri, Antonio Zanuso e Luca Piscicelli. Si esercitano con l'R&B, poi con il rock, condito con sfumature psichedeliche e country. Piacciono così tanto ai Rolling Stones da venire ingaggiati come band spalla per la loro prima tournée italiana.

Il cavallo di battaglia della band diviene ben presto, però, la canzone politica, che si intreccia a un sofisticatissimo rock progressivo tutto made in Italy.

Siamo nel Decennio Rosso, negli anni delle occupazioni e dei movimenti studenteschi e operai, anni di battaglia e cambiamento. Gli Stormy partecipano alla campagna elettorale del PCI per le elezioni politiche del 1972, cimentandosi in un repertorio amatissimo di canzoni di lotta italiana e internazionale. Nell'autunno del 1974, insieme ad altri gruppi milanesi quali il Gruppo Folk Internazionale di Moni Ovadia, gli Yu Kung, i Quarto Stato, i Tecun Uman, e alcuni esponenti del nuovo jazz italiano come Toni Rusconi, fondano una loro cooperativa, l’Orchestra, che agirà da agenzia di concerti indipendente e da etichetta discografica.