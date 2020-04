20 canzoni iconiche degli anni 2000

16. She Will Be Loved dei Maroon 5

Sempre nel 2004 assistiamo alla nascita di un nuovo gruppo, destinato a diventare fra i più famosi sulla scena pop-rock contemporanea: i Maroon 5. Il loro primo lavoro fu il concept album SONGS ABOUT JANE contenente alcuni dei brani tutt'ora più famosi della band come, per esempio, She Will Be Loved e This Love, entrambi singoli estratti dall'album. In particolare, She Will Be Loved si meritò il disco di platino in Italia, mentre il video di accompagnamento (ispirato al film del 1967, Il Laureato) divenne fra i più iconici del gruppo.