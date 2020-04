I vinili più venduti dell’ultima settimana

Questa settimana, nella classifica dei vinili più venduti vediamo un ritorno di grandissimi classici della storia della musica. Ecco la Top 5.

Se c'è una certezza nella classifica dei vinili più venduti, quella è sicuramente la presenza di THE DARK SIDE OF THE MOON dei Pink Floyd. Vinile che questa settimana si riprende il suo primo posto in classifica. I grandi classici non tramontano mai.