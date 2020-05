Rush: quando la Coca-Cola censurò la copertina di PERMANENT WAVES

Per il settimo album, le nuove sonorità assorbite dal trio furono fondamentali per indirizzare le composizioni. L’esigenza che si fece strada era quella di trattare temi concreti, legati alla vita di tutti i giorni. Le sedute di registrazione furono precedute da un tour di riscaldamento di 19 date, chiamato PERMANENT WAVES WARM UP TOUR e in cui vennero presentate in anteprima le prime due canzoni, Freewill e The Spirit Of Radio.

Comunicazione, libertà, ricordi e tecnologia furono alla base delle riflessioni di Peart e il titolo fu scelto come omaggio a quelle band che avevano provato a evolversi mantenendo la propria integrità.

La copertina e la censura da parte della Coca-Cola

Le mode sono come le onde del mare, vanno e vengono. Da qui l’idea della copertina: una donna degli anni 50 si allontana allegramente da un’insidiosa mareggiata, mentre un uomo saluta appoggiato a un segnale stradale. Le immagini sono state collocata su una fotografia dell’uragano Carla del 1961 a Galveston, in Texas, metafora dell’indifferenza del gruppo verso mode e critiche.