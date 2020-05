Tutte le volte in cui i Black Sabbath hanno letteralmente dato fuoco a Bill Ward

Sicuramente, di cameratismo ce ne fu tanto nella storia della band. Nonostante diversi momenti di incomprensioni e rotture, i membri sono sempre stati legati da un affetto sincero. E se gli scherzi possono essere considerati un modo di dimostrare il proprio affetto, allora Ward doveva di certo essere ricoperto d'amore dai suoi compagni.

Già, perché durante le lunghe sessioni in studio di registrazione, capitava spesso che gli altri membri del gruppo, per passare il tempo o per "dimostrare il proprio affetto" nei confronti di Ward, gli facessero degli scherzi spesso innocenti ma che hanno anche rischiato di mandarlo in ospedale (o all'obitorio) diverse volte.

Per esempio, fu Tony Iommi stesso a raccontare di quando, durante una giornata in studio, chiese a Ward se potesse approfittare del momento vuoto per dargli fuoco. Alla risposta affermativa del batterista, probabilmente ubriaco, Iommi gli lanciò addosso un secchio di alcool etilico e gli diede fuoco procurandogli ustioni di terzo grado sulle gambe.

Una scena simile si ripeté quando Iommi impregnò i vestiti di Ward con una soluzione alcolica che scoprì essere molto infiammabile solo quando accese un accendino vicino al povero Ward, che ancora oggi porta i segni delle ustioni.

Ancora più grave fu l'incidente che vide come protagonisti tutti i membri dei Black Sabbath che, trovando Ward addormentato completamente nudo e probabilmente ubriaco, decisero di ricoprirlo di vernice salvo poi dover chiamare d'urgenza un'ambulanza per via delle convulsioni che stavano per uccidere il batterista.

Insomma, non si può dire che il rapporto fra i membri dei Black Sabbath sia stato sempre tranquillo e nel segno dell'amicizia. Si sa, però, che ciò che non uccide fortifica e, forse, i trascorsi tormentati con i propri compagni hanno portato Ward a essere, oggi, più tollerante nei loro confronti.