HAKEN: guarda il video della nuova “Canary Yellow”

Ancora una volta Adam "Nolly" Getgood ha mixato l'album degli Haken. Sette tracce che mostrano le molteplici influenze della band, tutte miscelate con il suo riconoscibilissimo sound. L'artwork è stato curato da Blacklake, collaboratore di lunga data del gruppo.

VIRUS sarà pubblicato nei formati Limited 2CD, Standard CD, Gatefold 2LP+CD e in digitale.

Ecco la tracklist dell'album:

1. Prosthetic

2. Invasion

3. Carousel

4. The Strain

5. Canary Yellow

6. Messiah Complex I: Ivory Tower

7. Messiah Complex II: A Glutton for Punishment

8. Messiah Complex III: Marigold

9. Messiah Complex IV: The Sect

10. Messiah Complex V: Ectobius Rex

11. Only Stars