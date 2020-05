Le migliori copertine firmate Roger Dean

Cosa accade se si unisce la musica con l'arte? Roger Dean, negli anni, ci ha dato la risposta. Sue sono quasi tutte le copertine degli album degli Yes, ma anche di altri piccoli capolavori…

Specialmente in ambito progressive (ma non solo), la copertina di un album è parte integrante dell'opera. Pensiamo anche solo a THE DARK SIDE OF THE MOON dei Pink Floyd, con quel misterioso prisma triangolare diventato fin da subito un'icona mondiale.

Uno dei maggiori interpreti dell'arte delle cover è Roger Dean, artista britannico che ha fatto delle copertine un vero e proprio mestiere. Sue sono quasi tutte le copertine degli Yes, celebre logo compreso, ma anche quelle degli Uriah Heep e dei Gentle Giant.

La maggior parte delle opere di Dean gioca su paesaggi fantastici, un po' New Age, che ci ricordano il mondo di Avatar di James Cameron (che tra l'altro, recentemente, è stato accusato di plagio dallo stesso Dean). Si tratta di paesaggi composti da forme, spesso curve, naturali, dove la figura umana è quasi sempre assente. Il tutto è dipinto con acquarello, inchiostro, carboncino o collage, per evocare grande armonia, senso di equilibrio e di pace.

Vi presentiamo oggi qualche nota copertina. La nostra, lo ricordiamo, non è una classifica, ma una selezione, e un invito a riscoprire, tra una canzone e l'altra, vere e proprie opere d'arte.

FRAGILE, Yes (1971)