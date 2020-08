Ian Anderson: dai Jethro Tull alla carriera solista

Nel 2012 sarà, poi, il turno di THICK AS A BRICK 2. Già, perché la prima parte del progetto, THICK AS A BRICK, era stata pubblicata molti anni prima, nel 1972, dai Jethro Tull (tutti i testi, però, furono scritti da Anderson). Il primo album era stato concepito come parodia dei concept album molto utilizzati nel contesto della scena prog dell'epoca. Il personaggio principale del racconto era Gerald Bostock, un bambino prodigio di 8 anni che, con grande intuito, era riuscito a riscrivere un poema epico sotto forma di musical. Esattamente 40 anni dopo, Anderson si concentra, ancora una volta, sulle avventure di Gerald Bostock ma, questa volta, in veste di adulto. Il sottotitolo dell'album recita, infatti, “Whatever happened to Gerald Bostock?”, ovvero “Che è successo a Gerlad Bostock?”.