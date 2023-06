Intervista a Tony Pagliuca delle Orme⎪solo su PROG GLORIE

Ricordo bene quel giorno. Attraverso una strada che partiva appena fuori da Guastalla, ci si poteva inoltrare in un bosco di betulle e costeggiare il fiume. L’Ostello del Po era una casetta in legno innalzata su una palafitta, in modo da scongiurare danni quando il fiume decideva di bussare alla porta, il che accadeva abbastanza spesso. Quel giorno era il 22 novembre del 2002, e al tramonto era in programma la riunione annuale di tutti gli iscritti al Gruppo di Studio per le opere di Peter Hammill e dei Van der Graaf Generator.

La particolarità dell’evento, a cui erano accorsi “studenti” da tutta Europa, stava soprattutto nella presenza del sassofonista dei VdGG, David Jackson, impegnato a Guastalla in alcune sessioni di musicoterapia che prevedevano l’utilizzo del Soundbeam, un macchinario innovativo in grado di trasformare i movimenti in suoni. L’incontro e poi la cena con Jackson fu emozionante e coinvolgente, del resto chi ha incontrato David avrà sicuramente apprezzato la sua carica umana e la sua disponibilità. Ma quello non fu l’unico aspetto memorabile della giornata.

Seduto in mezzo a noi, in mezzo agli “studenti”, c’era anche, “in incognito”, il tastierista delle Orme, Tony Pagliuca. Capelli corti bianchi, senza barba, lo sguardo vivo che tradiva un po’ di trepidazione. Anche Tony era lì per David, ma oltre ad ascoltare i suoi racconti e le sue storie, aveva un’idea ben precisa da realizzare. David era infatti al centro del nuovo progetto a cui Tony stava lavorando e che avrebbe sancito il suo ritorno sulle scene. Noi ancora non lo sapevamo, ma proprio quella sera, all’Ostello del Po, era nato lo spettacolo incentrato sulle canzoni dell’album COLLAGE delle Orme, risuonate e ripensate da Pagliuca insieme al quintetto jazz di Massimo Donà, alla voce di Federico Vian e, appunto, a David Jackson dei Van der Graaf Generator.

Due anni dopo, i concerti di quel tour sarebbero stati immortalati nell’album autoprodotto RE-COLLAGE / LIVE MARZO 2004. È proprio da lì che inizia la nostra conversazione telefonica con Tony, ovviamente tutta dedicata allo storico album delle Orme e alle varie rivisitazioni di cui ha goduto quel materiale nel corso degli anni...