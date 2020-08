5 canzoni degli Uriah Heep scritte da Ken Hensley

Ken Hensley entrò negli Uriah Heep nel 1969 e vi rimase fino al 1980. In questo periodo, il tastierista mostrò anche le sue abilità compositive. Ecco cinque canzoni degli Uriah Heep scritte da lui:

Ken Hensley nacque il 24 agosto 1945. Militò in diversi gruppi fino a quando, nel Natale del 1969, Paul Newton gli chiese di unirsi a lui ed entrare negli Spice. L'anno successivo, il gruppo cambiò il nome, assumendo quello con cui ancora oggi è conosciuto: Uriah Heep. La band cercava un abile tastierista per raggiungere le sonorità prog a cui aspirava, e Hensley accettò perché nel nuovo gruppo riuscì a mostrare anche le sue potenzialità di compositore.

Hensley rimase nella band fino al 1980, anno in cui la abbandonò per via di divergenze musicali (anche se vi tornò successivamente). In questo periodo, diede prova delle sue capacità di musicista (suonava l'organo, il pianoforte, utilizzava il moog, cantava e in diverse occasioni si offrì anche come seconda chitarra), ma anche di compositore. Ecco 5 brani degli Uriah Heep scritti da Hensley:

1. Lady in Black

Lady in Black uscì nel 1971, all'interno del secondo album in studio degli Uriah Heep, SALISBURY. Si tratta di una delle canzoni più conosciute del gruppo, da molti considerata la più poetica tra quelle mai scritte da Hensley. Racconta le vicende di un uomo che, vagando in una terra devastata dalla guerra, incontra una donna simile a una divinità.

In questo caso, Hensley non si limitò solo a scrivere il pezzo, ma è anche la voce principale dell'originale. Pare infatti che a David Byron la canzone non piacesse, e per questo si fosse rifiutato di registrarla; venne quindi sostituito quindi dal tastierista.

Ma a chi si ispirò Hensley per scrivere il pezzo? Si ipotizza che l'ispirazione gli venne da una visita della figlia del vicario in un momento di grande depressione per lui. Il tastierista stesso ha però dichiarato: