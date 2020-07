MISPLACED CHILDHOOD: il primo concept album dei Marillion

L'album, pur parlando di esperienze universali, attinge molto anche dalla vita privata del cantante del gruppo, Fish. Un esempio è proprio il più grande successo di questo album, Kayleigh. Il pezzo tratta infatti il tema collettivo del fallimento dei rapporti, la rottura delle relazioni in generale, ma si riferisce anche all'ex ragazza di Fish, Kay Lee, che lo aveva lasciato.

Se Kayleigh parla di amore e rapporti ormai adulti, Lavender, fungendo quasi da contrappeso, ci riporta indietro all'infanzia, l'età dell'innocenza. Non è un caso infatti che il titolo del pezzo rimandi a una filastrocca per i bambini, Lavender Blue.