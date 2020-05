Quando Steven Wilson inventò per scherzo i Porcupine Tree

I Porcupine Tree nacquero infatti da uno scherzo tra il polistrumentista inglese Steven Wilson e Malcolm Stocks. I due decisero infatti di dare vita a una finta rock band ispirata ai suoni degli anni Settanta, dei Pink Floyd in particolare. Inventarono tutto: il nome, “Porcupine Tree” appunto, i membri della band, i titoli degli album, e persino una storia fittizia di raduni a festival e viaggi dentro e fuori dalle prigioni di stato. Il classico stile di vita delle più note formazioni musicali degli anni Settanta, che ispirò del resto il noto mockumentary This is Spinal Tap di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Come successe agli Spinal Tap, anche i finti e fantasiosi Porcupine Tree divennero a poco a poco realtà. Steven Wilson, infatti, mise da parte un po' di soldi per comprare l'attrezzatura per la registrazione e creò diverse ore di musica per provare l'esistenza del suo gruppo immaginario.

Mentre portava avanti un progetto parallelo, i No-Man, insieme al cantautore britannico Tim Bowness, incise con il nome di Porcupine Tree una cassetta di ottanta minuti intitolata TARQUIN’S SEAWEED FARM. Ovviamente, c’era solo Steven, ma Wilson, eccentrico come non mai, si dilettò nel produrre un libretto di otto pagine che conteneva delle informazioni sugli immaginari membri della band, come Sir Tarquin Underspoon e Timothy Tadpole-Jones.