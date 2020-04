Quanto valgono i dischi del Banco del Mutuo Soccorso?

Ecco la discografia completa della storica band progressive rock italiana, divisa tra singoli a 45 giri e album, con tanto di quotazioni.

La discografia del Banco del Mutuo Soccorso è piuttosto lineare. Come per molti protagonisti dell’epoca d’oro del rock progressivo, gli album superano, in numero, i singoli. Ci sono anche tre maxi singoli, generalmente indicati come mix, di cui uno molto interessante in vinile verde. Tra gli album spicca certamente il primo, una delle copertine più iconiche degli anni 70: sagomata a forma di salvadanaio. Anche una piccola tiratura di DARWIN però merita di essere segnalata. Infatti, in alcune copie è leggermente diversa la foto posta all’interno della copertina: manca il vassoio con gli orologi dove è seduto Francesco Di Giacomo.

Le varie ristampe inserite nella collana economica “Orizzonte” raggiungono valutazioni che si aggirano intorno ai 15 euro. Stessa cosa si può dire delle ristampe Virgin e CBS.

Singoli a 45 giri

1973 Non mi rompete / La città sottile Ricordi SRL 10713 € 30,00

1979 Canto di primavera / Circobanda Ricordi SRL 10896 € 20,00

1979 Niente / Sono la bestia Ricordi SRL 10908 € 20,00

1980 Il ragno / Capolinea Ricordi SRL 10915 € 30,00

1980 Dove sarà / Ma che idea CBS 9304 € 50,00

1980 Paolo Pà / Ma che idea CBS 9474 € 20,00

1981 Baciami Alfredo / Buone notizie CBS A 1796 € 15,00

1983 Moby Dick / Velocità CBS A 3261 € 15,00

1985 Grande Joe / Allons enfants CBS A 6034 € 15,00

Mix

1980 Il ragno / R.I.P. Ricordi SRLM 2011 € 70,00

1983 Lontano da (dj special mix) / Traccia tre CBS A 12-3925 € 20,00

1985 Grande Joe / Grande Joe (strumentale) CBS A 12-6034 € 20,00

Album

I numeri tra parentesi si riferiscono alle note che sono scritte al termine della discografia.

1972 BANCO DEL MUTUO SOCCORSO (1) Ricordi SMRL 6094 € 600,00/70,00

1972 DARWIN! (2) Ricordi SMRL 6107 € 80,00/250,00

1973 IO SONO NATO LIBERO (3) Ricordi SMRL 6123 € 100,00

1975 BANCO (4) Manticore MAL 2013 € 40,00

1976 GAROFANO ROSSO (5) Manticore MAL 2014 € 40,00

1976 COME IN UN’ULTIMA CENA (6) Manticore MAL 2015 € 50,00

1978 …DI TERRA (7) Ricordi SMRL 6226 € 40,00

1979 CANTO DI PRIMAVERA (8) Ricordi SMRL 6247 € 25,00

1980 CAPOLINEA (9) Ricordi SMRL 6260 € 25,00

1980 URGENTISSIMO (10) CBS 84677 € 20,00

1981 BUONE NOTIZIE (11) CBS 85415 € 20,00

1983 BANCO (12) CBS 25729 € 20,00

1985 …E VIA (13) CBS 26642 € 20,00

1989 DONNA PLAUTILLA (14) Raro! Records NL 74215 € 40,00

1989 BANCO DEL MUTUO SOCCORSO (15) Contempo € 25,00

1991 DA QUI MESSERE SI DOMINA LA VALLE (16) Virgin BMSX 1 € 50,00

1994 IL 13 (17) EMI 7243 8 30559 2 0 € 50,00

2012 40 ANNI (18) Sony 88275 43927 1 € 30,00

2013 DARWIN! (19) Sony 88883 72277 11 € 30,00

2014 UN’IDEA CHE NON PUOI FERMARE (20) RCA 88843 086751 € 30,00

(1) La prima valutazione si riferisce alla prima edizione con copertina sagomata a forma di salvadanaio e testi stampati all’interno. La seconda a quella successiva con copertina apribile e testi stampati all’interno. Ristampato nel 1978 (Ricordi Orizzonte ORL 8041) e nel 2009 (RCA 88697 545051 in due tirature, con copertina sagomata a forma di salvadanaio e promozionale con copertina a busta)

(2) La prima valutazione si riferisce all’edizione maggiormente diffusa con copertina apribile e busta interna con testi e fotografia interna con il vassoio. La seconda valutazione si riferisce alla bassa tiratura con modifica della foto dell’interno copertina (assenza del vassoio). In una tiratura successiva con copertina uguale alla prima edizione, manca la busta interna stampata. Ristampato nel 1978 (Ricordi Orizzonte ORL 8044), nel 2011 (RCA 88697 976912 con copertina apribile) e nel 2015 (RCA 88875 121241 con copertina apribile)

(3) Copertina sagomata a forma di cancello e con libretto incollato. Ristampato nel 1980 (Ricordi Orizzonte ORL 8202)

(4) Copertina apribile. Ristampato nel 1979 (Ricordi Orizzonte ORL 8216). Cantato in inglese con un inedito in italiano: L’albero del pane

(5) Prima tiratura con copertina ruvida. Ristampato nel 1980 (Ricordi Orizzonte ORL 8334) e nel 1988 (Virgin MPIT 1005)

(6) Copertina apribile e libretto illustrato di 16 pagine. Ristampato nel 1980 (Ricordi Orizzonte ORL 8466) e nel 1988 (Virgin MPIT 1001 con copertina apribile)

(7) Busta interna stampata. Ristampato nel 1980 (Ricordi Orizzonte ORL 8479) e nel 1988 (Virgin MPIT 1002)

(8) Busta interna stampata. Ristampato nel 1980 (Ricordi Orizzonte ORL 8473) e nel 1988 (Virgin MPIT 1004)

(9) Registrato dal vivo. Copertina apribile laminata e busta stampata. Ristampato nel 1982 (Ricordi Orizzonte ORL 8506) e nel 1988 (Virgin MPIT 1003)

(10) Copertina apribile

(11) Busta interna stampata

(12) Busta interna stampata. Ristampato nel 1988 (CBS 460567-1)

(13) Busta interna stampata. Ristampato nel 1988 (CBS 460568-1)

(14) Edizione limitata. Una piccola tiratura è in vinile trasparente. Copertina apribile e traforata

(15) Mini Lp

(16) Edizione limitata. Cofanetto a forma di salvadanaio con tre dischi e libretto

(17) Edizione numerata

(18) Doppio album con libretto illustrato

(19) Triplo album con libretto illustrato

(20) Triplo album con copertina apribile in più parti e libretto incluso

Commenta Via Facebook