Intervista a Karin Ann, icona della Gen Z

Però l’estate scorsa ti sei presa una pausa a causa di motivi di salute (anche mentale). Cosa hai imparato?

Dicevo sempre di si a tutto per non perdere opportunità, perché avevo paura che se mi fossi fermata non mi avrebbero più chiamata. Sono fortunata che questi problemi siano arrivati ora: ovviamente voglio continuare a scrivere e registrare, ma cerco un equilibrio per evitare di bruciarmi, non voglio avere un attacco di cuore a trent’anni. Molti artisti e persone creative sono molto sensibili a certi aspetti della vita e verso le energie del mondo e delle altre persone. Oggi il mondo è in una posizione molto incasinata tra riscaldamento globale, politica e mille altri problemi. I giovani che crescono sperimentando questo caos non hanno punti di riferimento, io cerco di fare del mio meglio per creare in me e attorno a me una sorta di pace, che i miei amici contribuiscono a mantenere.

Sei una che scrive sempre?

No. Dipende da quello che succede, ma ho preso una pausa dal tour anche perché non trovavo argomenti. Sei sempre in macchina, in aereo, in hotel, poi hai uno show e la mattina dopo parti di nuovo e quel ciclo crea una sorta di caos nel quale non sperimenti vita, non ti concentri su quello che ti passa per la testa, sui tuoi sentimenti, non sai cosa ti sta succedendo, non hai tempo per nulla. Per me scrivere è anche una sorta di fuga, non farlo non è buono, ma non mi sforzo, perché so che se mi sforzo mi blocco e poi ci metto ancora di più… dopo la pausa ho iniziato a lavorare con un nuovo produttore, mi sentivo veramente ispirata e ho scritto molti pezzi, forse una ventina in un mese, che sono molti, soprattutto se consideri che a volte non riesco a scrivere una riga in tre mesi…

È vero che rilascerai un singolo al mese sino alla fine dell’anno e poi un album nel 2024?

Non farò alcun commento su progetti futuri perché non so ancora cosa succederà domani, ma sto lavorando a qualcosa che ora non so se diventerà un album. Per quanto riguarda le canzoni, credo che fare uscire un pezzo ogni sei, otto settimane potrebbe essere fattibile. Vedremo.

