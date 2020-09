WISH YOU WERE HERE: l’apparizione “fantasma” di Syd Barrett

Il 12 settembre 1975 usciva un album leggendario dei Pink Floyd, che ebbe dell'incredibile anche durante la registrazione in studio, con la ricomparsa a sorpresa di Syd Barrett.

Sono passati 45 anni dalla pubblicazione di WISH YOU WERE HERE, il nono album dei Pink Floyd e l'unico negli anni Settanta ad aver raggiunto il primo posto in classifica sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna. Lo lanciò la casa discografica EMI, che non riuscì a stampare abbastanza copie dell'album per soddisfare la famelica richiesta dei fan. Insomma, un successo esplosivo, che si riflette sull'iconica copertina dell'album, dove due uomini d'affari si stringono la mano e uno di loro prende fuoco.

Da un lato c'è quindi l'interazione musicale dei membri della band, votata alla creazione del suo secondo concept album, dall'altro la paura dei sentimenti, capaci di bruciare l'anima. E si può dire che questo accadde ai Pink Floyd quando videro arrivare lo storico cofondatore della band, Syd Barrett, in studio durante le registrazioni, nel giugno 1975. Un'apparizione fantasma, deformata dall'abuso di droghe e dal folle abbandono alle circostanze. Syd era lì, anche se non pienamente conscio delle sue facoltà, per ascoltare i suoi compagni.