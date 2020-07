Pink Floyd: la canzone più oscura di Syd Barrett

È molto gentile da parte vostra pensare che io sia qui e vi sono molto grado di aver chiarito che, in realtà, non sono qui e mi chiedo chi stia scrivendo questa canzone...

Con questi versi inizia l'intricato labirinto di rock psichedelico che è Jugband Blues. È interessante notare che la salute mentale di Barrett fosse già in quel momento precaria e come l'artista si trovasse in una fase di transizione: non era ancora un membro esterno al gruppo ma, allo stesso tempo, non partecipò pienamente all'album del quale firmò solo Jugband Blues.

In effetti, in quel periodo gli altri membri della band avevano deciso di affiancare a Barrett un nuovo componente della band, David Gilmour, che avrebbe finito, negli anni, per prendere il posto dell'ex leader.

Passando al contenuto della canzone, Barrett si dimostra molto abile nell'utilizzo di un umorismo che sfocia, a tratti, in cinismo. I destinatari di questa sua ironia sono tutti coloro che lo circondano e che lo stanno ascoltando cantare.

I don't care if the sun don't shine

And I don't care if nothing is mine

And I don't care if I'm nervous with you

I'll do my loving in the winter.

Il pezzo sembra non avere una struttura precisa e può apparire piuttosto sconclusionato. Basti pensare che il giorno destinato alla registrazione del brano Barrett si presentò in studio con una band di Salvation Army (movimento evangelico inglese) alla quale chiese di suonare ciò che volevano anche se slegato dal brano in questione.

Forse il comportamento di un visionario o forse quello di un uomo che si era trovato più volte a combattere con disturbi di carattere psicologico piuttosto importanti.