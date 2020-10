Lutto nella musica: è morto Gordon Haskell, ex membro dei King Crimson

Dopo essere uscito dal gruppo, Haskell portò avanti un'apprezzata carriera solista, pubblicò IT IS AND IT ISN'T nel 1971 su Atlantic Records e si dedicò per lo più alla musica folk.

Il suo singolo How Wonderful You Are, dall'album LOOK OUT, vendette 400 000 copie e divenne la canzone più richiesta nella storia della BBC Radio 2.