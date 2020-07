I Pink Floyd e la colonna sonora dello sbarco sulla Luna

Da dieci giorni la BBC trasmetteva programmi dedicati alla luna, inclusi show per bambini, per preparare gli inglesi al grande momento. Scelse i produttori della serie Omnibus per creare uno speciale per l'allunaggio, un live che sarebbe stato trasmesso nelle ore immediatamente precedenti al grande momento.

Il programma si chiamava So What if It's Just Green Cheese?, e includeva la presenza di attori, letture di poesie e brani dedicati alla luna, e perfino interventi di scienziati. Tra gli altri, vennero invitati anche i Pink Floyd, che per Omnibus avevano già lavorato.

L'esibizione della band fu sicuramente la parte più emozionante del programma, anche perché immediatamente precedente allo sbarco. I Pink Floyd si esibirono live improvvisando su una nuova suite, composta per l'occasione: Moonhead. Per moltissimo tempo il pezzo rimase inedito, e venne rilasciato ufficialmente solo in un box set del 2016. Esso è accreditato a tutti i membri del gruppo.