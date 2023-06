Vittorio Nocenzi sull’album “Il 13” deI BMS

Erano quasi 30 anni che IL 13 non veniva ristampato, tranne in Messico dalla Sol & Deneb Records, solo in Cd, la prima nel 1999 in concomitanza dei concerti del BMS, la seconda nel 2021. Ho convinto Davide Benetti della Universal a ripubblicarlo, prima in vinile rosso per il Record Store Day del 22 aprile 2023 e il 30 giugno in Cd.

Perché è stato dimenticato, nonostante la politica bulimica di ristampe?

In fin dei conti, anche per assecondare una mera politica di commerciabilità del prodotto, è l’ultimo album completamente in studio con Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese...



Sì, hai ragione, spesso il luogo comune e l’ovvio trionfano. Per quanto riguarda il Banco si parla quasi solo della trilogia composta dai primi tre album. Questo è dovuto, secondo me, a diversi motivi:

1) Scarsa conoscenza musicale.

2) Priorità ai successi commerciali classici che garantiscono vendite sicure.

3) Non si vuole rischiare niente nelle analisi e si preferisce andare più sul sicuro che azzardare qualche contributo innovativo (è un po’ il peccato originale dei media della globalizzazione).

Quindi io ho apprezzato molto la decisione della Universal di ripubblicare questo album, perché fu frutto di un lavoro intenso! Eravamo determinati a scrivere nuovo materiale solo inseguendo da vicino un’ispirazione autentica, ce lo eravamo prefissi insieme, io e Francesco, in modo categorico. Non volevamo registrare musica perché “dovevamo” farlo, ma si doveva sentire che “volevamo” farlo. Può sembrare un gioco di parole della mente, ma nella realtà è una precondizione centrale, determinante.