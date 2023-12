REMEDY: l’intervista

Roland “Rolli” Forsman è un turnista e compositore che ha avuto importanti collaborazioni ed è stato scelto per musical come Rock of Ages e We Will Rock You. A causa del Covid ha perso tutto. Per rimettersi in piedi, si è rimboccato le maniche e ha iniziato a scrivere canzoni con Soren Kronqvist ( Joe Lynn Turner, One Desire...).

È stata dura?

Ci ho messo due anni di vita. Per arrivare a dieci brani ne ho scritti

forse il doppio. Quando qualcosa s’inceppava, lo buttavo e ricominciavo da capo. E ho cercato di scrivere dei testi importanti, che uscissero dai soliti cliché. Il primo brano che abbiamo composto è stato Living On The Edge. L’ho fatta sentire alla Rock Music, un’etichetta che ha molti artisti rock e progressive degli anni Settanta e mi sono ritrovato con un contratto discografico, un sacco di idee, ma senza musicisti.

Come hai risolto?

Avevo suonato molto con Georg Härnsten Egg dei Dynazty alla batteria e Andreas Passmark dei Narnia al basso. Chiedergli una mano è stato naturale. Il tastierista Jonas Öijvall è un buon amico, poi c’è Robert van der Zwan alla voce: si stava curando da un cancro alla gola, avevamo entrambi tempo e determinazione a disposizione. Dopo aver registrato l’album, ho iniziato a girare pub e locali alla ricerca di una sessione ritmica e ho scoperto Fredrik Karlberg, mentre il bassista Jonas Dicklo è un mio vecchio studente con una grande attitudine live.