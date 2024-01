Europe: che fine ha fatto la band di “The Final Countdown”?

We're leaving together, but still it's farewell

And maybe we'll come back

To earth, who can tell.

“Stiamo partendo insieme, eppure sembra un addio” così cantava Joey Tempest raccontando il lancio apocalittico di una navicella spaziale con destinazione Venere. Effettivamente, le parole della hit più famosa degli Europe sembravano predire il futuro della band. Un addio, una nuova avventura, un ritorno.

Nell'estate del 1986, non c'era radio né locale che non trasmettesse The Final Countdown. Tratto dal terzo album della band, il singolo fece ballare l'intera Europa, con la sua prima posizione in ben 25 paesi, il suo sudato posto nella Top 10 della Billboard Hot 100 e 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo.