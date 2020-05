Alice in Chains: 8 canzoni che devi assolutamente conoscere

Concludiamo con Nutshell, tra le preferite di molti fan degli Alice in Chains. Il brano, a quanto si racconta, fu scritto dopo che i membri del gruppo vennero sfrattati dalla loro residenza per non aver pagato l'affitto. Così, gli Alice in Chains si trasferirono in uno studio e presero delle chitarre per passare il tempo. Il risultato? Il disco che state ascoltando.