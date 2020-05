Lutto nella musica: è morta Betty Wright, icona del soul

È morta a 66 anni Betty Wright, icona della musica soul e voce di Clean up Woman e Tonight is the Night. Era malata di cancro.

Non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il cancro Betty Wright, icona del soul e dell'R&B che aveva iniziato la sua carriera nella seconda metà degli anni 60, raggiungendo la fama negli anni 70 con brani come Clean up Woman e Tonight is the Night.

Una vita dedicata interamente alla musica: pensate che il suo primo album, MY FIRST TIME AROUND, venne pubblicato nel 1968, quando Betty aveva solo 14 anni.

Il successo

La cantante raggiunse la fama internazionale nel 1971, con la release di Clean up Woman, singolo che anticipava il suo secondo album, uscito l'anno successivo, I LOVE THE WAY YOU LOVE. Il brano raggiunse la posizione numero 2 delle classifiche R&B, mantenendola per ben 8 settimane. Ma non solo: si piazzò alla posizione numero 6 nella Billboard Hot 100 per 14 settimane, vendendo più di un milione di copie e certificandosi disco d'oro alla fine del 1971, quando Betty aveva da poco compiuto 18 anni. Un vero prodigio.