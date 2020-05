Quando Donna Summer diede a Cenerentola il ritmo della disco

Nel 1977, Donna Summer, sempre guidata da Giorgio, incide un concept album, terzo dopo FOUR SEASONS OF LOVE e I REMEMBER YESTERDAY. Una composizione in cui la musica elettronica si trasforma in fiaba. Si tratta di ONCE UPON A TIME.

Pubblicato il 31 ottobre 1977, il disco, primo doppio album della cantante, raggiunge il numero 26 nella Billboard 200 degli Stati Uniti, il 13 nella classifica Top R&B/Hip-Hop Albums e il 24 nella UK Albums Chart.

Once upon a time, there was a girl

She lived in the land of never-never

Where everything real is unreal

Dove tutto il reale è irreale

And only fairy tales come true

Something like me and you.