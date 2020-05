Al Bano bandito dall’Ucraina: come si è conclusa la vicenda?

L'esibizione che vide Al Bano protagonista assieme alla sua Felicità non ebbe un risultato poi tanto felice per il cantautore, che si disse scioccato dalle dichiarazioni dell'Ucraina nei suoi confronti poiché si ritiene prima di tutto un cantante e non un uomo politico. Per di più, Al Bano è molto affezionato al popolo ucraino dato che, negli anni 80 e 90, le esibizioni di Al Bano e Romina Power furono molto seguite negli ex stati dell'Unione Sovietica.

Se Putin è bravo io lo dico. Non c'è un'amicizia, ma una semplice conoscenza, favorita anche dal fatto che lui è presidente onorario della Federazione internazionale dello judo e io ne sono ambasciatore nel mondo. Ho cantato per lui ma anche per tanti altri capi di Stato e pure per Giovanni Paolo II. Sono un uomo di pace e non di guerra.

Queste le parole del cantante in un commento riguardo la vicenda. Insomma, una vicenda che può fare sorridere ma che nasconde dei risvolti di sfondo politico particolarmente pressanti per una nazione che ha deciso di mettere al bando il cantante.

Per cercare di risolvere il problema, Al Bano incontrò a Roma l'ambasciatore ucraino poco dopo la pubblicazione della prima lista nera nella quale compariva il suo nome, parliamo del marzo 2019. Tutto sembrava risolto ma l'aggiornamento della lista pubblicato nel giugno successivo vedeva ancora il nome del cantautore pugliese figurare al quarantottesimo posto fra i nemici della patria.

La vicenda si concluse qualche mese più tardi, nel settembre 2019, quando l'allora avvocato del cantante dichiarò pubblicamente che la vicenda era definitivamente stata archiviata a seguito della rimozione del nome di Al Bano dalla lista nera dell'Ucraina. Il cantante si disse molto contento della risoluzione del malinteso e pronto a essere invitato a esibirsi in concerto in Ucraina. Di certo, però, cercherà di fare più attenzione nella scelta delle serate di gala e delle commemorazioni alle quali parteciperà in futuro.