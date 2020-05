a-ha: cosa ha fatto la band dopo “Take on me”?

A febbraio, il video di Take on Me degli a-ha ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube. Ma cosa ha fatto la band norvegese dal 1985 a oggi?

Era il 1985, quando gli a-ha esordivano sulla scena musicale con il loro album HUNTING HIGH AND LOW. Un disco da record, che valse a Morten Harket, Paul Waaktaar-Savoy e Magne Furuholmen 11 milioni di copie vendute e una fama mondiale.

Il merito fu tutto di quel singolo che precedette di poco la pubblicazione dell'album: Take on Me, e quella clip, ideata dal regista Steve Barron, per l'epoca decisamente innovativa. Il filmato racconta – per chi non lo ricorda – la storia d'amore tra una ragazza in carne ed ossa e Morten Harket, frontman del gruppo, che invece appare sotto forma di cartone animato, per poi riprendere reali sembianze solamente alla fine.

Il destino della canzone è noto. Take on me conobbe un successo strepitoso che ancora oggi sembra non avere fine. Il 17 febbraio 2020, infatti, il videoclip del brano ha toccato 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Gli a-ha sono stati l'unica band del secolo scorso a sfondare questo traguardo insieme a Guns N' Roses (November rain), Queen (Bohemian Rhapsody) e Nirvana (Smells like teen spirit).