THE DOORS: da perfetti sconosciuti a illustri protagonisti

Sunset Strip è chiamata la porzione del Sunset Boulevard che attraversa West Hollywood. Va avanti per due chilometri e mezzo ed è piena di ristoranti, live club, negozi, boutique. Inoltre, offre un’altissima concentrazione di giganteschi cartelloni pubblicitari: prodotti di vario tipo sono presentati in grandi misure lungo la strada e nel gennaio del 1967, più o meno all’altezza del licenzioso Chateau Marmont Hotel, nel panorama s’infila anche un manifestone di 14 metri per 4 in cui i Doors invitano a “irrompere dall’altra parte con un elettrizzante album”. La scritta della frase è in giallo e la foto dei componenti del gruppo è quella della back cover del loro album d’esordio appena uscito.

È la prima volta che un disco rock viene annunciato su un cartellone. Jac Holzman, il fondatore dell’Elektra, spiega a Robert Landau in Rock’n’Roll Billboards Of The Sunset Strip che “i dj radiofonici facevano su e giù per il Sunset per andare al lavoro, volevo che ascoltassero i Doors”. E pertanto, “quel cartellone era come un 45 giri, una specie di biglietto da visita anche se molto grande. Non mi aspettavo che qualcuno lo vedesse e andasse a comprare il disco, speravo che s’incuriosisse”.