Quando nella “via del campo” di De André c’era Enzo Jannacci

Il caso volle che una sera, tra il pubblico, ci fosse un giovanissimo Fabrizio De André, che rimase talmente colpito dal pezzo di Jannacci da usarne la melodia come accompagnamento per la sua Via del Campo, che sarebbe uscita due anni quasi tre anni dopo lo show.

Naturalmente, ne sorse una disputa e la solita accusa di plagio perché, nonostante la base strumentale fosse tratta da una canzone medievale (ma c'è chi dice che in realtà il brano sia frutto degli stessi Dario Fo e di Enzo Jannacci), Faber sapeva che la ballata era stata modificata da Jannacci, come aveva avuto modo di osservare in teatro.

De André dunque, dopo alcuni anni, riconobbe il plagio e chiarì la questione, restituendo al collega il merito e la paternità della composizione della melodia che ancora oggi commuove chi Via del Campo l'ha visitata e chi, invece, l'ha conosciuta solo attraverso la musica.