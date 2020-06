10 casi di canzoni colpite dalla censura (parte II)

Dai Sex Pistols ai Beach Boys, ecco altre 10 anzoni che sono passate sotto il controllo rigido della censura.

Qualche tempo fa vi abbiamo raccontato (in questo articolo) di dieci brani che, per un motivo o per l'altro, sono finiti sul libro nero della censura e hanno subito diverse amputazioni oppure stono stati del tutto bannati in alcuni stati.

Come sappiamo, la censura non ha confini e si potrebbe andare avanti per ore a parlare di canzoni censurate. Ecco, infatti, altri dieci esempi di pezzi colpiti dalla censura.

Waterloo degli ABBA

Forse per via dei loro pezzi più conosciuti che appaiono leggeri e spensierati (nonostante spesso sia solo una copertura) non ci si aspetterebbe che la band svedese possa essere colpita da censura. Invece, durante la guerra del Golfo, la BBC decise di mettere al bando ben 67 canzoni contenenti riferimenti, anche solo metaforici, a guerra e armi, fra le quali il sopracitato pezzo degli ABBA.