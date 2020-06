Gli artisti più pagati del mondo secondo Forbes

Continuiamo la nostra classifica arrivando al 35° posto con il DJ Marshmello e i suoi 56 milioni. Shawn Mendes e la cifra di 54,5 milioni sono invece al 39° posto.

Jay-Z occupa il 42° posto con 53,5 milioni. Nessuna traccia invece della consorte, Beyoncé infatti non è presente nella classifica delle 100 celebrità più pagate del mondo. Alla posizione seguente troviamo i 53 milioni di Billie Eilish, seguiti dai 50 dei BTS.

Al 49°, 56° e 57° posto troviamo rispettivamente Drake (49 milioni), Jennifer Lopez (47,5 milioni) e P!nk (47 milioni). Luke Bryan e Lin-Manuel Miranda sono a pari merito al 62° posto con 45.5 milioni.

Sempre a pari merito ma al 64° posto con 45 milioni troviamo la boy band dei Backstreet Boys e un altro grande classico: Phil Collins, storica voce dei Genesis, che oltre alla musica ha vari progetti paralleli, in questo articolo vi abbiamo parlato delle sue collaborazioni con la Disney.

Al 70° posto troviamo un altro artista che deve la sua fortuna più che altro ai progetti paralleli: stiamo parlando di Blake Shelton e dei suoi 43,5 milioni, guadagnati in gran parte con The Voice e le sei vittorie consecutive come coach. Continuiamo poi con Céline Dion, 42 milioni e un 73° posto.

Alla 75esima posizione troviamo i The Eagles, con un incasso di 41 milioni: che li abbiamo incassati da quella volta in cui fecero causa a un Hotel California che fingeva di essere quello della canzone? Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Ai Metallica va la posizione 78, con 40,5 milioni. Troviamo poi Travis Scott (39,5 milioni, 82° posto) e Katy Perry (38,5 milioni, 86° posto).

Lady Gaga invece è a pari merito all'87° posto (con 38 milioni) insieme a Bon Jovi e agli U2, seguiti dal 91° posto di Paul McCartney, con 37 milioni. Al 95° posto, sempre a parimerito, concludiamo con DJ Khaled e i Kiss, che hanno incassato 36,5 milioni.