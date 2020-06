Bonnie Tyler: la vita prima di “Total Eclipse of the Heart”

Tutti conosciamo la più grande hit di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ma come sono stati gli inizi della cantante gallese?

Il successo di Bonnie Tyler - all'anagrafe Gaynor Hopkins - arrivò quasi per caso. Fu una fortuita partecipazione a un contest canoro, nel quale da ragazza si guadagnò il secondo posto, a fare nascere in lei il desiderio di continuare per la strada del cantautorato, tentando la fortuna in un mercato musicale già piuttosto saturo e avendo come arma solo il proprio talento appena scoperto.

I gusti musicali della giovane Bonnie erano estremamente vari dato che venivano costantemente influenzati da quelli delle sue tre sorelle e dei suoi due fratelli rendendola, così, un'amante di generi vari: da Frank Sinatra ai Beatles.

Gli inizi di Bonnie furono molto difficili. Prima di tentare il successo, infatti, la cantante dovette farsi le ossa. Lavorò infatti per diverso tempo come commessa in un supermercato nel tentativo di dare un proprio apporto al sostentamento della sua numerosa (e modesta) famiglia.

Poi, la svolta. Venne notata da un talent scout mentre si esibiva a Swansea, città della sua terra natale, il Galles. Ed ecco che arrivarono la prima demo e il primo contratto che portarono la Tyler al suo primissimo singolo nell'aprile del 1976, My! My! Honeycomb.

Il pezzo non riscontrò un grande successo come fece, invece, il suo secondo lavoro, Lost in France, per il quale venne perfino organizzata una conferenza stampa promozionale in un suggestivo castello francese.