Che cosa ha fatto Peter Green dopo aver lasciato i Fleetwood Mac?

E poi? A parte qualche breve apparizione, Peter Green scompare dalle scene. Fa il barelliere in un ospedale, fugge in Bangladesh, poi in un kibbutz israeliano, viene ricoverato in ospedali psichiatrici e arrestato per possesso di armi. Insomma, il tipico campionario della star maledetta, a cui va aggiunto l'abbandono di tutte le sue chitarre, compresa la mitica Gibson Les Paul Lemon Drop del 1959.

Nel 1979 pubblica, tra la sorpresa generale, IN THE SKIES, un onesto disco di rock blues, molto lontano dall'immaginario di THE END OF THE GAME. Il suono della chitarra è sempre lì, alto e struggente, ma la musica non c'è più. O meglio, non è più come prima.