Caravan: quella fiaba in musica che fu IN THE LAND OF GREY AND PINK

Anche i pezzi dell'album, tutti firmati da Richard Sinclair eccetto Love to Love You del chitarrista Pye Hastings, riflettono queste atmosfere magiche e anche un po' gotiche. Basti pensare al brano di apertura, Golf Girl, che ci catapulta fin dalla prima strofa in un mondo surreale: in un campo da golf, a bere una tazza di tè con una golf girl vestita in P.V.C.

Standing on a golf course

Dressed in P.V.C.

I chanced upon a golf girl

Selling cups of tea

She asked me did I want one

Asked me with a grin

For three pence you can buy one

Full right to the brim