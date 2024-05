From Genesis To Revelation: intervista a Anthony Phillips

Con il biondo chitarrista, titolare di oltre 30 album solo e nome di punta della library music, abbiamo ripercorso gli eventi che portarono alla nascita dei Genesis e a quell’esordio che compie in questi giorni il mezzo secolo, in attesa della ristampa che, non si sa ancora in quale forma, pubblicherà la Cherry Red nel corso di quest’anno.

Gira voce che il desiderio tuo, di Mike, Peter e Tony, fosse semplicemente quello di comporre, e che diventaste una band solo perché nessuno voleva suonare le vostre canzoni. Una storia romantica, ma non sono sicuro che tutta la band condividesse questo pensiero. Specialmente tu, che all’epoca eri un giovane ambizioso che voleva diventare una star...

Forse solo un pochino, ma devi considerare che, diversamente dagli altri, io ero già stato in altre band, fin da quando avevo solo 11 anni. Quel tipo di politiche mi aveva un po’ stancato e così, quando cominciammo a scrivere materiale nostro, fu piuttosto rinfrescante non avere più a che fare con grandi prove e discussioni continue. Tutto ciò non era affatto frustrante, per me, anzi ero felicissimo. E poi, non è che volessi disperatamente diventare una star.