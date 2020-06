Deep Purple: “The Mule” e l’assolo di batteria di Ian Paice

In realtà, The Mule uscì per la prima volta nel 1971 all'interno dell'album FIREBALL. Il brano contiene riferimenti espliciti a Lucifero, ma si ispira anche a un personaggio di Asimov presente nel suo romanzo Fondazione e impero. Tuttavia, il pezzo raggiunse il successo nella sua versione per l'album live MADE IN JAPAN (1972), una pietra miliare della storia del rock. Il pezzo inciso per l'occasione, infatti, conteneva uno strabiliante assolo di Paice.

Durante la registrazione del brano in studio sorse però un problema: durante il missaggio del disco, la batteria venne per errore cancellata. Lo strumento di Paice era stato già smontato e spedito in Europa, per il tour che sarebbe iniziato subito dopo, così fu necessario noleggiare un'altra batteria e re-incidere la parte che si era andata perduta.

Nonostante l'incidente, il pezzo una volta inserito in MADE IN JAPAN fu un successo, e l'album scalò le classifiche degli Stati Uniti. Successivamente, la canzone entrò stabilmente nel repertorio del gruppo ai tempi della formazione Mark II, con Ian Gillan e Roger Glover. Durante le loro performance, The Mule non poteva mancare, e Paice dava sfoggio di tutta la sua abilità.

Le formazioni successive, Mark III e Mark IV, smisero di suonare The Mule, ma non per questo sparirono anche gli assoli di Paice. Celebre, per esempio, divenne la sua performance in You Fool No One, brano del 1974: