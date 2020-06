Deep Purple: come nacque la canzone “Highway Star”?

Sicuramente, la grandezza dell'assolo di Lord si deve anche allo strumento utilizzato, l'organo Hammond, di cui il tastierista non fu solo un estimatore, ma anche un grande innovatore. Nonostante, infatti, fosse nel frattempo uscito il sintetizzatore Moog (di cui abbiamo parlato qui), Lord restò fedele all'Hammond e cercò di rendere il suo suono sempre più duro, per adattarlo a quello della chitarra elettrica.

Ciò fu possibile applicando un amplificatore Marshall all'organo, creando così un suono meccanico e graffiante, in grado di far competere gli assoli di Lord con quelli di Blackmore. In molti provarono a riprodurre la tecnica del tastierista, ma fallirono.

Lo stesso Lord spiegò:

C'è un modo diverso di interpretare un Hammond. Molte persone commettono l'errore di pensare che si possa suonare un Hammond con la tecnica del pianoforte. Beh, è possibile, ma sembra che tu stia suonando un Hammond con la tecnica del pianoforte. Davvero, devi imparare a suonare un organo.

Qui puoi ascoltare Highway Star, suonata solo da Lord con il suo Hammond C3: