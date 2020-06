5 copertine di Andy Warhol che hanno fatto la storia (più una)

Pittura, cinematografia, scultura... Ai campi di azione di uno degli artisti più iconici e poliedrici del Novecento la musica non poteva mancare. Ecco una selezione di copertine realizzate da Andy Warhol:

Conoscete la canzone Andy Warhol, che David Bowie dedicò all'artista omonimo? Ricordate inoltre che Bowie interpretò lo stesso Warhol nel film Basquiat? E che l'artista è stato manager e produttore della band di rock d'avanguardia The Velvet Underground, di cui faceva parte Lou Reed?

Warhol fu sempre molto unito al mondo della musica. Testimonianza di questa collaborazione sono sicuramente le copertine di album che realizzò per diversi grandi artisti, divertate ormai iconiche.

Si possono individuare due filoni fondamentali nelle copertine da lui realizzate: da un lato quelle che rappresentano un oggetto che non ha nulla a che fare con l'album (un esempio è la banana gialla sulla copertina del disco THE VELVET UNDERGROUND & NICO), dall'altro quelle che ritraggono un primo piano dell'artista. Esempi di questa seconda tendenza sono le copertine realizzate per album di Aretha Franklin e John Lennon.

Con le sue copertine, Andy Warhol realizzò uno degli atti artistici più difficili in assoluto: dare un'immagine alla musica. Ecco qui una selezione di cinque album in cui è evidente la mano del celebre artista:

VELVET UNDERGROUND & NICO, The Velvet Underground

Può forse essere considerata la copertina più famosa realizzata da Warhol, sicuramente la più provocante. Su di essa figuravano solo una banana e il nome dell'artista, tanto che il disco è conosciuto con il nome di "banana album".

Ma la carica provocatoria dell'artista non si è fermata alla scelta di un oggetto apparentemente sconnesso dall'opera musicale: inizialmente infatti il frutto era addirittura accompagnato dalla scritta "peel slow and see" (ovvero "sbuccia lentamente e guarda") e poteva essere letteramente sbucciato. Compariva a quel punto una allusiva banana rosa.