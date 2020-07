Blondie: tutte le battaglie di Debbie Harry

La sua battaglia contro ogni forma di discriminazione sessuale, condotta in un ambiente pesantemente sessista, non si fermò solo al mondo della musica, ma si estese anche a quello della cinematografia. In questo campo, Debbie Harry si rifiutò sempre di impersonare il cliché della "bambola bionda" e si cimentò nell'interpretazione dei ruoli più disparati: la casalinga razzista, l'aliena, la madre incestuosa e perfino la strega.

Ben presto, alla battaglia contro la discriminazione di genere si unì quella per la discriminazione d'età. Nel 2000 venne inserita nel Guinnes dei Primati come "donna più matura al primo posto in classifica", superando Cher di solo pochi mesi.

Inoltre, in nome dell'uguaglianza Debbie Harry si è sempre battuta per difendere i diritti degli omosessuali. Pioniera dei diritti civili, la ricordiamo al festival "True Colors". Nel 2014 lanciò un segnale molto forte quando si rifiutò di esibirsi con i Blondie in Russia, dove i diritti degli omosessuali continuano ad essere violati. Basti pensare che dal 2012 è in vigore una legge che vieta la propaganda omosessuale (e dunque i gay pride) per cento anni.

Infine, dal 2017, al lungo elenco delle sue battaglie ideologiche si aggiunge l'impegno per l'ambiente. Impegno concretizzatosi non solo nella partecipazione al concerto "Rainforest Fund Benefit" insieme a Sting e a Lady Gaga, ma anche nell'undicesimo e ultimo album dei Blondie, POLLINATOR.

Come si evince già dal titolo, l'album vuole sensibilizzare riguardo il tema della sopravvivenza delle api, fondamentali per l'ecosistema e per il clima. Durante il tour promozionale dell'opera, Debbie Harry si esibiva con un'iconica t-shirt con la scritta "Stop fucking the planet": "smettiamo di distruggere l'ambiente".