David Gilmour: ecco come si chiamerà il suo nuovo singolo

Nata a Londra il 29 aprile 1962, Polly Samson non è semplicemente la compagna di David Gilmour. Giornalista e lavoratrice nel mondo dell'editoria dall'età di 14 anni, ha conosciuto il chitarrista negli anni Novanta.

La Samson ha collaborato alla stesura di ben sei delle undici canzoni di THE DIVISION BELL (di cui vi abbiamo parlato qua), diventando così l’unica donna co-autrice di brani dei Pink Floyd, insieme a Clare Torry, cantante della celebre The Great Gig in the Sky dall'album THE DARK SIDE OF THE MOON.