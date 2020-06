Rush: guarda il video di “The Spirit Of Radio” in versione animata

Per celebrare il quarantesimo anniversario di PERMANENT WAVES, i Rush hanno pubblicato un nuovo video animato del noto pezzo The Spirit Of Radio.

Il 14 gennaio 1980, i Rush pubblicarono uno dei loro album più riusciti. PERMANENT WAVES (ve ne abbiamo parlato qui), settimo lavoro del gruppo canadese, ha già compiuto quarant'anni, ma la band non ha ancora smesso di festeggiarlo.

La formazione, infatti, non si è limitata a lanciare sul mercato una nuova expanded edition dell'album, ma ha reso disponibile in questi giorni una versione animata del classico senza tempo The Spirit Of Radio.

Primo singolo estratto, The Spirit Of Radio aveva contribuito a dare a PERMANENT WAVES un enorme successo: quando uscì, quel gennaio del 1980, l'album raggiunse infatti la posizione numero 4 della «Billboard» Charts Album, conquistando il Disco d'oro, e il numero 3 in Inghilterra, risultati mai ottenuti prima dalla band.

Il brano, inoltre, vedeva i Rush allontanarsi per la prima volta dalle sonorità tipiche del rock progressivo per approdare a un rock più moderno e immediato.

Il titolo della canzone si ispirava a una stazione radio di Toronto, la CFNY-FM, il cui slogan era appunto "the spirit of radio". Come possiamo vedere nel nuovo video animato messo a disposizione dal gruppo, questo spirito non è venuto meno. La clip mostra infatti le origini e la crescita del formato radio FM, mentre vengono ricordati i primi dj, che trasmettevano musica nelle case di tutto il mondo, oltre all'"inventore" dell'apparecchio radiofonico, il nostro Guglielmo Marconi.

Il filmato, naturalmente, vuole essere anche un omaggio al compianto batterista e paroliere Neil Peart (qui il ricordo della redazione di «Prog Italia»), la cui musica e i cui testi non hanno smesso di emozionare i fan.