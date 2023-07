Frances Bean Cobain e l'”eredità” milionaria di Kurt

Frances Bean Cobain e l'eredità degli anni '90

Parlando dell'influenza degli anni '90 sulla sua vita, o sull'enorme patrimonio emotivo lasciato dal padre, Frances Bean ha preferito non sbilanciarsi troppo: "Gli anni '90 non mi competono." ha poi continuato a parlare del grunge e di come sia diventato, in un certo senso, una moda: "Mi sembra interessante capire dove sia stato preso e dove sia nato. Mio padre era talmente povero che ha continuato ad indossare in suoi vecchi jeans strappati. Non era certo una moda, era più che altro un "Io non ho soldi, non ho altra scelta", non certo una decisione."

Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti, o sulle pagine Instagram e Facebook!

Rimani sempre sul pezzo, leggi Classic Rock, Prog e Vinile, abbonati online o acquista la tua copia nelle migliori cartolibrerie.