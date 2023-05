I Blur tornano dopo quasi 10 anni con “The Narcissist”

I Blur non hanno più pubblicato materiale nuovo registrato in studio da quando hanno pubblicato "The Magic Whip” nel 2015. E anche in quel caso, fu un fulmine a ciel sereno dopo 12 anni di silenzio. In effetti, in questi anni ogni membro si è dedicato alla propria carriera solista (o alla produzione di formaggio); ma in cuor nostro, tutti speravamo in un nuovo album o EP come si deve. E oggi, finalmente, la splendida notizia: “The Nascissist”, un brano pubblicato a sorpresa su tutte le piattaforme di streaming, ci riempie le orecchie (e il cuore) di indie rock nello stile Blur.

"The Narcissist" è una canzone che affronta tematiche legate all'era digitale e alle dinamiche sociali che caratterizzano la società moderna. Il brano riflette sulla crescente cultura del narcisismo e del self-branding, alimentata dai social media e dalla costante ricerca di approvazione online. Damon Albarn, frontman dei Blur, mette in evidenza l'ossessione collettiva per l'apparenza e l'importanza della reputazione digitale nella società contemporanea.