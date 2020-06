Nick Drake e la grande paura del palcoscenico

Tentare di comprendere a fondo le paure che tormentavano la figura di Drake, nato in Birmania nel 1948 e spentosi a soli ventisei anni nella casa paterna in Inghilterra, è un'impresa difficile, se non impossibile.

Da capitano della squadra di rugby e velocista sui 100 e 200 metri durante gli anni all'Eagle House School, si trasformò completamente durante gli anni di Cambridge, abbandonando lo sport e, come riporta il suo biografo, trovando difficile relazionarsi con molti dei compagni. Fu proprio in questo periodo che Drake affiancò lo studio all'incisione del primo album: FIVE LEAVES LEFT.

Forse allora proprio le sue prime canzoni possono cercare di avvicinarci alla mente tormentata e inquieta del grande cantautore e musicista: