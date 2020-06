La Royal Mail celebra i Queen con una tiratura di francobolli. Guardali qui

Un set di 13 francobolli per omaggiare i 50 anni della carriera dei Queen: è quanto ha annunciato la Royal Mail.

Cinquant'anni di carriera non sono affatto pochi. Soprattutto se ci si chiama Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. La nazione britannica ha deciso di fare un regalo particolare alla band che ha scritto la storia del rock: una tiratura speciale di francobolli.

Il 9 luglio, data in cui si celebrerà, appunto, il cinquantesimo anniversario della band, la Royal Mail stamperà tredici francobolli loro dedicati. Prima dei Queen, l'operazione era stata fatta con i Beatles nel 2007 e i Pink Floyd nel 2016. Il set comprenderà 8 cover di album, 4 scatti live e una foto in studio. Tra le cover dei dischi che diventeranno francobolli ci sono QUEEN II, SHEER HEART ATTACK, A NIGHT AT THE OPERA, NEWS OF THE WORLD, THE GAME, GREATEST HITS (1981), THE WORKS e INNUENDO.