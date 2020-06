Heavy metal al femminile? Si può fare!

Pensate che il connubio "heavy metal" e "donne" sia azzardato? Ecco alcuni nomi di artiste che vi faranno cambiare idea.

Forse per le sue sonorità più dure e aggressive l'heavy metal è spesso associato più all'universo maschile che a quello femminile. Nulla di più sbagliato perché anche in questo campo molte donne hanno saputo farsi strada. Ne conoscete qualcuna? Vi presentiamo alcune delle donne più influenti sulla scena heavy metal (trovate qui, invece, i sottogeneri più strani del genere).

Sabina Classen

Sabina Classen è una cantante tedesca che si è fatta conoscere soprattutto nell'ambiente thrash metal come frontwoman degli Holy Moses, una delle prime band tedesche a esplorare il genere.

Qui sotto, proponiamo l'album con il quale gli Holy Moses si fecero conoscere dagli estimatori del genere trash di tutto il mondo: si tratta del loro secondo album in studio, FINISHED WITH THE DOGS (1987), un lavoro molto più rifinito del loro album d'esordio che, comunque, aveva riscosso un buon successo.