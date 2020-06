Quella canzone dei Kiss ispirata da una scossa elettrica

Passiamo alla canzone della quale parlavamo nel titolo: durante un concerto risalente al dicembre del 1976 a Lakeland, in Florida, Ace Frehley subì un infortunio che gli costò quasi la vita.

La band aveva appena finito di esibirsi con Detroit Rock City e tutti si stavano apprestando a scendere dalla parte alta alla parte bassa del palco quando Ace Frehley, perdendo l'equilibrio, afferrò un corrimano di metallo attraverso il quale, per un errore tecnico, passava della corrente elettrica.

Inizialmente Frehley non riuscì a lasciare la presa e, in alcune interviste successive, dichiarò di avere avuto molta paura di morire in quegli attimi di panico. Finalmente, il chitarrista riuscì a liberarsi e venne sbalzato all'indietro dalla scarica di corrente che, però, fortunatamente, non gli lasciò alcun danno se non una fastidiosa insensibilità alla mano ferita che durò per tutto il resto del concerto.

Dopo essersi preso una breve pausa per riprendersi dallo spavento, Frehley riuscì comunque a continuare a suonare incitato dai fan che urlavano a squarciagola il suo nome portando, così, a termine un concerto memorabile.

Questo spaventoso incidente spinse anche Frehley a scrivere un brano sull'accaduto: parliamo di Shock Me, uno dei brani contenuti in LOVE GUN, il primo brano in assoluto dei Kiss che vide Frehley, oltre che nelle vesti di chitarrista, anche in quelle di cantante.

Ecco la storia di come lo Spaceman (vi abbiamo parlato qui della sua mitica audizione) riuscì a tirare fuori da un evento a dir poco scioccante qualcosa di positivo. Qui sotto, Shock Me nella sua versione originale.